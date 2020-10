En Campeche el PRI, carro completo en el 2021: RMF

Como en Coahuila, en Campeche el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganará el carro completo en la elección del 2021, afirmó su dirigente estatal, Ricardo Medina Farfán.

Desde la sede estatal del tricolor celebró los resultados en Coahuila donde el PRI ganó todos los cargos en juego y los de Hidalgo donde duplicaron sus triunfos; todo ello, dijo, deriva del trabajo encabezado por su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas.

A meses de la elección local, refirió que “el regreso del PRI”, es un voto de confianza ante los malos resultados del Gobierno federal que encabeza Morena.

“La gente no quiere simplemente ambigüedades, no quiere acciones que no tengan un sentido y una responsabilidad y una acción concreta en beneficio de la gente, lo que quiere son resultados tangibles y eso es parte de lo que los Gobiernos priístas han puesto por delante”, declaró.

Aseguró que en Campeche ganarán la gubernatura, los 21 Distritos, las 13 alcaldías y las 22 Juntas Municipales.

Para la elección de Coahuila e Hidalgo, el PRI no recurrió a las coaliciones, figura permitida en la Ley y que no está descartada para Campeche. Expresó que con o sin alianzas, su partido demostró que no está muerto y que tiene las mejores propuestas.

Desde su perspectiva, las alianzas que pueden darse con el PAN o el PRD, deben beneficiar a la ciudadanía, contar con un programa de acción eficiente y que responda a las inquietudes de los campechanos.

“Siempre que se dé una alianza de esta manera el PRI por su puesto la valorará, sí es conveniente la asumiremos, pero por si solo nuestro partido, el PRI, tiene la capacidad para salir adelante y lo estamos demostrando con esta última elección”, añadió.

Sobre las denuncias de fraude, acarreo, compra de votos y demás señalamientos hechos por el partido Morena, invitó a hacer las denuncias correspondientes; sin embargo, y ante la diferencia en los resultados, pidió madurez.

“Lo que verdaderamente importa es el voto y la votación se encuentra allí… lo que vemos es que así como el PRI en 2018 reconoció sus derrotas, también es correcto reconocer los triunfos de nuestro partido y cualquier triunfo bien ganado como en Hidalgo y Coahuila, nuestro partido va a defender la voluntad de la ciudadanía”, declaró.

Medina Farfán reafirmó que los triunfos del domingo, devuelven la confianza al proyecto tricolor, adelantó la continuidad de los trabajos en Campeche para consolidar la victoria y la continuidad del priísmo en el estado.