Eliseo Fernández Abandona Campeche para hacer Campaña en Carmen

En franca campaña el alcalde de Campeche Elíseo Fernández Montufar arribó esta mañana a Carmen en el parque maderas donde se reunió con simpatizantes desatendiendo sus compromisos en la capital del estado San Francisco de Campeche, sin las debidas medidas de salud y sin portar cubrebocas

En su intento por conseguir la gobernatura del estado de Campeche sin la presencia de medios de comunicación, solo simpatizantes quienes sumaron menos de cien personas en dicha reunión en el mencionado parque.

La presencia del edil campechano no fue notoria como esperaban sus seguidores, poniendo en claro que en Carmen Elíseo no tiene fuerza en la contienda política, además de que NO se aplicaron las medidas sanitarias por el COVID, dejando de manifiesto que no le importan los habitantes de Carmen, ya que el suspirante no usaba cubrebocas como muchos de sus seguidores.