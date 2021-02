TE DISCRIMINAN POR TENER VELLO Y NO TENER DINERO

Por: Lily Reyes

Hola!

Acabo de pasar un momento muy desagradable en Galerías Campeche. Bajaba las escaleras para dirigirme hacia el estacionamiento por la entrada principal cuando una señorita con uniforme de Europiel Láser – Depilación Láser se acercó hacia mi y me ofreció información, me tomó por sorpresa y pues tenía la curiosidad de saber de qué se trataba. Me hizo acompañarla hasta el local y me metió a un cuarto de valoración donde solo me dejó con otra persona.

Esta otra persona me pidió que tomará asiento y me entrevistó, mientras hacía comentarios sugerentes donde discriminaba a toda persona que tuviera vello corporal, todo de manera muy ofensiva e irrespetuosa, con el único fin de presionarme para que adquiriera su paquete de 40% de descuento.

Escuché toda la información acerca de los precios y ya estaba decidida a irme, tuve que pararle discurso para agradecerle la atención y el tiempo agregando amablemente que no estaba interesada en adquirirlo inmediatamente como ella insistía (me pedía $11,900 en el momento y otros $11, 900 para el día siguiente).

Gracias a esto la conversación subió de tono y la insistencia se volvió agresiva preguntándome acerca de mis ingresos, de mi dinero y de mis tarjetas. Yo con tal de ya irme del lugar donde claramente me estaban hostigando procedí a decirle que tenia menos de $50 en mi tarjeta, fue ahí donde empezó a señalarme de que “le rasque a mi bolsa” y a preguntarme que si tan poco dinero tenía

¿cómo venía a una centro comercial? También que ¿cómo me iba a regresar a mi casa? Me paré de la silla y le dije que traía coche, me respondió que seguro tenía unos pesitos dentro de él a lo que le contesté que seguro sí y ya molesta le volví a agradecer por la información, y que me parecía que era una persona muy desagradable y ofensiva, también le hice el comentario de que no entendía porque me eligieron a mi para hostigarme a lo que me tocó el brazo diciéndome “ay esque si te vieron necesitada de una depiladita” le volví a decir que era ofensiva y me retiré del lugar después de que ella me diera la espalda.

El supuesto nombre de esta persona es CARMEN (no me quizo dar su apellido pero que según era la única CARMEN del lugar).Solo mencionó que es la gerenta de Europiel Láser Campeche.De verdad este lugar me ha hecho pasar un momento muy feo y no quisiera que nadie más sea hostigado por personas con la mentalidad de ser superior por tener el cuerpo depilado con láser y que abuse que cree del poder que tiene por ser la “gerenta” del lugar.

No vayan a EUROPIEL LÁSER CAMPECHE, ahí te DISCRIMINAN por tener VELLO CORPORAL que es totalmente NATURAL y también te DISCRIMINAN por tu posición SOCIOECONÓMICA .XOXO.