Inaugurará AMC las magnas obras en unas semanas más

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas aseguró que en las próximas semanas serán inauguradas las magnas obras que actualmente están en ejecución con un gran avance.

“En las próximas semanas estaremos inaugurando el distribuidor vial o el segundo piso, estaremos inaugurando la avenida Costera, estaremos inaugurando el Puente de La Unidad en los próximos meses, estaremos inaugurando todas las obras que nos comprometimos”, indicó.

Afirmó que igual que lo ha hecho desde el primer día de su gobierno con el presidente Peña Nieto también realizará gestiones de más recursos y programas para los campechanos con la nueva administración federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador.

“Esto será gestión y más gestión, ustedes me conocen, jamás en mi administración he dicho que no se puede o que no hay recursos. Es mi responsabilidad gestionar”, subrayó al término de la inauguración del nuevo edificio de las Salas de Juicios Orales del Poder Judicial, en el que se ejercieron más de 112 millones de pesos.

Señaló que trabajará en equipo con el nuevo Gobierno Federal y con las nuevas administraciones municipales y las apoyará a todas.

“Todas las administraciones tendrán que resolverles las peticiones a los ciudadanos, se acabaron los pretextos, aquí no es: No hay recursos, el Gobernador no me apoya, el Gobierno Federal no me apoya, para nada; hay que trabajar, hay que dar soluciones y hay que cumplirle a la gente. Yo voy a apoyar como lo marca la ley, con los recursos que estén destinados para cada una de las administraciones municipales, para cada uno de los programas de las Secretarías y serán, cada uno de ellos, los encargados de eficientar, de aplicar los recursos con transparencia, a favor de los ciudadanos”, planteó.

Moreno Cárdenas expresó que los campechanos escucharán un tercer informe claro, con resultados, con avances importantes, con el cumplimiento de metas y de objetivos fundamentales para que los campechanos tengan mejor calidad de vida, entre ellas obras de infraestructura carretera y en áreas fundamentales como el sector educativo, el sector salud, el deporte y el combate a la pobreza.

“Estamos trabajando todos los días para eficientar, como debe de ser, los recursos, con transparencia, con eficiencia, con eficacia y vamos a redoblar esfuerzos”, dijo, y afirmó que anunciará otras obras de infraestructura porque cuando se quiere se puede.

“Si en otros lados se puede ¿por qué en Campeche no lo vamos a hacer?, se preguntó, y enfatizó:

“Por eso siempre lo digo, aquellos incrédulos, aquellos que tienen una mente pequeña o que son muy mediocres, que creen que los campechanos no pueden lograr las cosas, hoy les decimos que estamos trabajando”.

Asentó que nadie va a venir a hacer nuestro trabajo y tenemos que hacerlo nosotros.

“Yo hoy estoy echado para adelante y ya les dije, a mí me gustan los retos, los grandes retos y los grandes desafíos”.

Puntualizó que “a quienes apostaban que no pudiéramos construir una (buena relación) con la nueva administración, hoy les quiero decir que a Campeche le va a ir muy bien, tenemos una gran relación y hemos tenido reuniones muy importantes”.

En este sentido dijo que ya presentó proyectos a algunos de los funcionarios del nuevo gobierno.

“Nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Mientras otros andan perdiendo el tiempo yo ya ando reuniéndome con todos los que van a encabezar la nueva administración”, resaltó.

Externó su confianza de que el nuevo Presidente honrará su compromiso con Campeche y se construya la refinería, y consideró que es cuestión de tiempo.

Adelantó que en las próximas semanas anunciará ajustes en su gabinete, a fin de mejorar la atención a los ciudadanos y dar mejores resultados.