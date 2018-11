GOBERNADOR AMC RECONOCE AMPLIO RESPALDO DE PEÑA NIETO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CAMPECHE

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas reconoció ampliamente el respaldo que el presidente Enrique Peña Nieto otorgó a Campeche durante su administración, lo que ha permitido crear una nueva plataforma económica en la entidad.

Al dar la bienvenida a Peña Nieto, en un evento que se llevó a cabo en la dársena de San Francisco, el mandatario estatal consideró al Ejecutivo federal como un gran amigo, aliado y el mejor apoyo que la entidad haya tenido.

En presencia de cerca de mil invitados, entre representantes del sector empresarial, político y social, exgobernadores y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, mencionó que a ocho días de que concluya su mandato, Peña Nieto entrega un México más fuerte que hace seis años, con realidades y avances claros y contundentes, ya que durante su sexenio el PIB nacional creció, no hubo crisis y se registró estabilidad económica y crecimiento permanente.

“Ese es el México que nos entrega el presidente Enrique Peña Nieto; un estadista que no trabajó para las elecciones sino para las próximas generaciones. No son monumentos con un nombre ni medallas lo que usted recibe de los campechanos, nosotros le otorgamos nuestro reconocimiento, amistad y gratitud”, citó.

En su mensaje, Moreno Cárdenas destacó la inversión de 21 mil 400 millones de pesos que el gobierno federal destinó para apoyar la transformación de la entidad, y de los cuales 14 mil 400 millones fueron ejercidos en los primeros tres años de la actual gestión estatal.

El titular del Ejecutivo estatal subrayó que los recursos ejercidos se dicen muy fácil, pero significan casi el triple de lo que aportaron juntas las dos últimas administraciones federales anteriores.

El mandatario subrayó el apoyo que el titular del Ejecutivo federal brindó para modernizar la carretera Costera del Golfo mediante la inversión de más de 270 millones de pesos; la nueva unidad deportiva infantil con un costo de más de 65 millones de pesos y la playa inclusiva de Carmen de 2.8 millones de pesos, la segunda que tiene el estado y las únicas que existen en el golfo.

Además, significó el respaldo que otorgó para que se iniciara la construcción del nuevo puente de La Unidad, pues era una obra que estaba cancelada y que habían prometido dos expresidentes, y que aunque no podrá inaugurarla, ya cuenta con un avance de más del 80 por ciento y con los recursos sufientes para que esté lista en marzo de 2019.

Reiteró que Campeche es el estado con la menor incidencia delictiva del país y que en los tres últimos años se pusieron en funcionamiento más de 300 nuevas patrullas, más de 400 nuevas cámaras de videovigilancia y se ha dado especial impulso a las acciones de capacitación y profesionalización policial.

Comentó que en materia educativa, Peña Nieto dio un apoyo histórico a la entidad con más de tres mil millones de pesos, lo que ha permitido modernizar y rehabilitar mil 46 planteles escolares en los 11 municipios, que representan el 70 por ciento del total de los centros educativos de la entidad.

Igualmente, significó el apoyo brindado para otorgar más de 600 tractores a los productores campechanos y para establecer dos puntos de desarrollo de la Zona Económica Especial de Campeche, la cual proyecta generar hacia el año 2050, más de 50 mil empleos, generar una inversión superior a los tres mil 600 millones de dólares y la presencia de 39 empresas anclas.

Precisó que también se destinaron más de dos mil 200 millones de pesos para modernizar los puertos, lo que contribuirá a fortalecer las actividades del ramo turístico, pues a partir de enero de 2019 arribarán tres compañías de cruceros internacionales a Campeche.

“Usted llegó a la Presidencia para trabajar y para hacer de México un país de primera. Llegó a la Presidencia para hacer lo que había que hacer y que muchos presidentes antes no lo lograron porque no tuvieron el valor, no supieron o simple y sencillamente no pudieron”, indicó.

Finalmente, señaló que con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, tendrá una relación de respeto, colaboración, entendimiento y armonía y continuará haciendo labor de mucha gestión pensando en el bienestar de las familias campechanas.