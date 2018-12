GOBERNADOR AMC ANUNCIA INCREMENTOS SALARIALES PARA TRABAJADORES ESTATALES CON MÁS BAJOS INGRESOS

Confirma que no se crearán ni aumentarán impuestos y tampoco habrá despido de trabajadores

Tras anunciar incrementos salariales de más del 27.31, 13.75 y 8.23 por ciento para alrededor de mil 113 servidores públicos que perciben los más bajos ingresos dentro de la administración estatal, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas aseguró que los mandos superiores no recibirán aumentos en sus percepciones, tampoco habrá despidos laborales y no se crearán ni aumentarán impuestos.

En su última conferencia de prensa de 2018, que ofreció acompañado de los secretarios de Finanzas, América Azar Pérez, y de Administración e Innovación Gubernamental, Gustavo Ortiz González, el también presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), confirmó que Campeche fue severamente golpeado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, al sufrir recortes sin precedentes en rubros importantes de infraestructura carretera, agua, campo, apoyos a las mujeres y emprendedores, entre otros.

Subrayó que el impacto negativo que ha sufrido la entidad en el gasto federalizado no solamente representa una reducción de más del 50 por ciento, respecto al 2018, sino es el más bajo que se le ha otorgado en los últimos 10 años, al observar un monto aprobado en el PEF 2019 de mil 837 millones de pesos.

Aseveró que ante ello fortalecerá la labor de gestión en las diversas dependencias del Gobierno de la República para compensar los recortes, traer recursos y consolidar acuerdos en beneficio de las familias campechanas. “Nosotros no nos achicamos, nosotros nos crecemos frente a los grandes retos; no buscamos pretextos para no hacer las cosas, mejor trabajamos y gestionamos más para lograr el crecimiento de Campeche”, agregó.

Al anunciar los aumentos salariales, el mandatario precisó que, derivado de una política presupuestal apegada a la transparencia, eficacia y eficiencia, y como un acto de justicia a los trabajadores estatales con los niveles más modestos del gobierno estatal, los empleados con el nivel 10.0 obtendrán un crecimiento en sus ingresos de más del 27.31 por ciento, el mayor que se ha dado en los últimos 20 años; el nivel 10.1 tendrá un aumento de más del 13.75, dos veces arriba del nivel inflacionario de 2018, y el escalafón 10.2 percibirá más del 8.23 por ciento, también por arriba de la inflación.

Comentó que los ajustes a los tres últimos rangos del escalafón salarial beneficiarán a más de mil 113 empleados, es decir, el 15 por ciento de la plantilla laboral estatal, además habrá un incremento del 2.5 por ciento al salario de los burócratas en general y los mandos superiores no recibirán ningún aumento.

El mandatario estatal precisó que con esta medida se inicia una adecuación gradual de percepciones a toda la base trabajadora que tiene más de 20 años sin obtener crecimientos significativos y que solamente ha registrado el que corresponde cada año, ligado con el crecimiento inflacionario.

Asimismo, subrayó que el estricto orden financiero con que se ha conducido la administración estatal ha permitido el total cumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, programas, obras y acciones, incluyendo las previsiones muy prudentes en materia de aguinaldos, aportaciones a universidades y prevención de contingencias.

“A diferencia de lo que ocurre en otras partes del país donde la falta de pagos ha derivado en conflictos y manifestaciones sociales, aquí en el estado, gracias al trabajo en equipo tenemos un clima de armonía, paz y tranquilidad al cierre del año”, enfatizó.

Por otra parte, Moreno Cárdenas remarcó la reducción de los recursos que sufrió Campeche dentro del PEF 2019, respecto al 2018, en importantes ramos como infraestructura carretera, donde el impacto negativo fue del 72 por ciento, el mayor de todo el país, lo que representa más de mil 770 millones de pesos menos.

En el tema de agua, que está incluido en el ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales, especificó que hay un decremento del 16 por ciento, ya que pasó de 37 mil a 31 mil millones de pesos; en cuanto al campo hay una reducción de más del 10 por ciento, pasando de 72 mil a 65 mil millones de pesos, lo que afectará directamente a los productores, y en los recursos destinados a estancias infantiles, para apoyar a madres trabajadoras, el presupuesto se redujo en prácticamente la mitad, al pasar de cuatro mil a dos mil millones de pesos.

Al hacer un comparativo de lo que Campeche recibió entre 2015 y 2018, dijo que los recursos significaron más del doble de lo que se obtendrá en 2019, pues en 2015 se le asignaron tres mil 956 millones de pesos; en 2016 más de cuatro 135 millones de pesos; en 2017, tres mil 937 millones de pesos; en 2018, tres mil 783 millones de pesos y en 2019, mil 837 millones de pesos.

Señaló que las reducciones se pretenden compensar con grandes proyectos como el Tren Maya y el establecimiento de Pemex en el estado. “En mi gobierno jamás decimos que no hay recursos o que no se puede; por ello, ante estos recortes severos e importantes en el presupuesto, que van a afectar al campo, a las mujeres, a los emprendedores en el tema económico, así como a la construcción de infraestructura, nosotros continuaremos tocando puertas, visitando secretarios, haciendo gestión ante el Gobierno de la República”, afirmó.

De igual forma, dio a conocer que en las próximas semanas inaugurará diversas obras como el distribuidor vial de la ciudad de San Francisco de Campeche y la Unidad Deportiva de Ciudad del Carmen, e informó que el fin de semana sostuvo reuniones con empresarios del sector energético interesados en invertir en los puertos de Ciudad del Carmen y Seybaplaya, así como con el director general del Conalep, Enrique Ku Herrera, con quien acordó fortalecer los programas de becas y equipamiento educativo.

El mandatario también aseguró que su gobierno tiene el compromiso de no crear ni incrementar impuestos, como lo ratificó desde el inicio de su gestión con la eliminación de la tenencia vehicular, medida con la que se apoyó el bolsillo de miles de campechanos. “Aquí no vamos a tener más impuestos, aquí no vamos a aumentar los impuestos, aquí tenemos que ajustarnos nosotros y trabajar con mayor eficiencia y eficacia en la recaudación, donde Campeche es ejemplo a nivel nacional”, apuntó.

Sobre el ambiente de incertidumbre que se ha dado en el país por el despido de empleados, Moreno Cárdenas aseguró que su gobierno está fortaleciendo a la clase trabajadora y haciendo ajustes en los mandos superiores para darle oportunidad a los que menos ganan. “Aquí no vamos a hacer despidos, nos estamos ajustando el cinturón para trabajar con los miles de empleados del Gobierno del Estado”, garantizó.