Seduc no violentará la ley, afirma Medina Farfán

La Secretaría de Educación (Seduc), no violentará la ley ante la insistencia de diputados deMorena, de suspender la evaluación docente y reintegrar a los profesores cesados por no presentarla,aclaró el titular de la dependencia, Ricardo Medina Farfán.

Señaló que el Gobierno del Estado no tienen la facultad de cancelar, suspender o cambiar la fecha de las evaluaciones de desempeño, pues esto es regulado, organizado y estructurado, por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).

Por lo tanto, manifestó, será en el mes de noviembre que se lleve a cabo la evaluación como está marcado en la normatividad de la Reforma Educativa, y en el caso de los maestros que deseen regresar al servicio, deberán presentar su examen de ingreso y aprobarlo, para que queden en la lista de prelación, ya que no existe una orden de la autoridad laboral que instruya reinstalarlos nuevamente.

Ricardo Medina Farfán, secretario de Educación

-No está en nuestra facultad o competencia estatal poder decidir sobre si podemos o no suspenderla; no lo vamos a hacer a menos que la autoridad competente, que es la federal, determine algo en otro sentido, lo mismo pasa en la reinstalación de los docentes cesados, ya que ellos decidieron participar en la evaluación y la ley establece que había tomar esa medida de cesarlos.

Medina Farfán recordó que hace unos días, desde el Congreso de la Unión, se hizo el mismo exhorto, y la postura de la SEP fue clara y por tal razón, como instancia estatal, en la resolución harán lo mismo cuando reciban el punto de acuerdo.

Aseguró que no se trata de un tema de voluntad o de falta de interés, sino que simple y sencillamente no sería legal, “el mandato como nos lo está planteando el Congreso, implicaría que la autoridad local viole la ley y eso no lo vamos a hacer”.