RESPALDO DE SECTORES PRODUCTIVOS DE ATASTA A DULCE MARÍA CERVERA CETINA

PENÍNSULA DE ATASTA, CARMEN._ Respaldo total a sus aspiraciones para llegar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, encontró este día la profesora Dulce María Cervera Cetina en los pobladores, mototaxistas, comerciantes, estudiantes, jóvenes y trabajadores sindicalizados universitarios, así como pescadores de Nuevo Progreso y San Antonio Cárdenas.

Durante una intensa gira proselitista, la candidata a diputada federal por el II Distrito Electoral se comprometió a encabezar las gestiones para buscar soluciones al problema de la energía eléctrica, deficiencias en agua potable, alumbrado público y pavimentación de calles, así como gestionar recursos para generar oportunidades a jóvenes, mujeres y emprendedores.

Muy temprano, la abanderada de la Coalición “Todos por México”, integrada por el PRI, PVEM y Nueva Alianza, fue recibida por Daniel May García, en el predio número 201 de la carretera del Golfo, donde se reunieron representantes de diversos sectores que conocen su trayectoria de más de 20 años de servicio a favor de Carmen y de la Península de Atasta.

En esta región del municipio de Carmen, donde ha servido como diputada local dos veces, secretaria de Pesca y directora fundadora del Instituto de la Mujer, los liderazgos naturales le ofrecieron su voto para ser su voz en el Congreso de la Unión, junto con Christian Castro Bello y Rocío Abreu Artiñano, en el Senado de la República.

Como diputada federal, mi compromiso será no solo gestionar ante la Comisión Federal de Electricidad, la viabilidad de instalar una subestación eléctrica en la región, sino darle seguimiento a los recursos federales que se “etiqueten” para Carmen. Tenemos que subsanar las deficiencias en servicios básicos para nuestra gente, dijo.

Ante el respaldo recibido en casa de la familia May García; amigos de su extinto padre, afirmó que Dulce Cerveraes una mujer de palabra. “Soy mujer de trabajo y de resultados. Cuando me comprometo, cumplo. Yo no vengo a prometer lo que no puedo cumplir. Ustedes me reconocen, con su apoyo y confianza, vamos a darle a la Península de Atasta lo que le corresponde, indicó.

En su caminata por Nuevo Progreso, la abanderada saludó a personajes urbanos, como Don “Chelino” o al pescador “Chetos”, cuyos nombres son Marcelino Castellano Segura y Aniceto León Juárez; o a Doña Amanda Arjona, de 71 años, matriarca de la familia Arjona, conocida en esa comunidad. Saludó a su tocaya Dulce María, una comerciante de ropa y conquistó el voto de Abril Gómez Magaña, quien el 1 de julio ejercerá por vez primera su derecho al sufragio.

Al grito de “Dulce María, la Península está contigo”, decenas de personas se unieron a la caminata de la candidata,quien de mano en mano saludó a pobladores, comerciantes, estudiantes y mototaxistas que la invitaron a dar un paseo gratis que concluyó en el mercadito “Viento Fresco”, donde recibió el afecto de los locatarios y jóvenes como Gema Escobedo Álvarez, que se reunieron con la candidata para refrendarle su simpatía. Los transportistas también le reiteraron su respaldo al proyecto político que encabeza.

En San Antonio Cárdenas, sostuvo un encuentro con decenas de afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Campeche, encabezados por Gabriel Damián Hernández, quienes se comprometieron a promover el voto a su favor por ser una mujer de palabra y como diputada federal, encabezará las gestiones para mejorar el transporte para los estudiantes y las prestaciones laborales de sus 175 representados.

Cervera Cetina, quien también recorrió las calles de San Antonio Cárdenas, reconoció que una de las inquietudesrecogidas entre la ciudadanía es que los políticos no regresan después de obtener el voto. “Mi compromiso es regresar a darles las gracias y a trabajar juntos en iniciativas que beneficie al grueso de la población. Con su amiga Dulce María, hoy candidata y mañana como diputada federal, siempre van a contar, porque a la Península de Atasta la llevo en mi corazón”, concluyó.