NUEVA ONDA TROPICAL MANTENDRÁ LLUVIAS VESPERTINAS

El día de hoy, una nueva onda tropical llegará en el transcurso de a la Península y traerá consigo lluvias y tormentas eléctricas de manera dispersa.



De la misma forma, se mantendrá el calor por las tardes, pues se prevén temperaturas máximas de entre 35° C y 40° C en Campeche y Yucatán, mientras que en Quintana Roo serían de alrededor de los 35° C. Las mínimas al amanecer serían de entre 20° C y 25° C en los 3 Estados.

Soplarán vientos de componente Este-Sureste y Este-Noreste a velocidades máximas de 45 km/h.



Se prevé en Campeche para hoy, un cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias moderadas (de 5 a 25 mm), así como temperaturas máximas que alcanzarán entre 35° C y 40° C, mientras que las mínimas mañana al amanecer serían de entre 20° C y 25° C. Soplarán vientos del Este-Sureste de hasta 45 km/h y el oleaje en la costa será de alrededor de 1 metro de altura.

Servicio Meteorológico Nacional.