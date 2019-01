Declara la madre que la abandonó porque no la quería

**La madre de 17 años viajó desde Escárcega, solo para cometer el acto**

Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en Escárcega aseguraron a L.V.B.S., de 17 años luego de dejar abandonada a su hija de cinco meses de nacida en el barrio de Santa Ana.

El jueves por la noche, la joven dejó abandonada a su hija en su carriola sobre la calle Tamaulipas por Cuba.

Los vecinos lograron ver a la joven y tras el hecho se dio parte a los elementos de la PEP.

La bebé recibió los primeros auxilios de los paramédicos de la Cruz Roja.

Los elementos de la PEP trasladaron a la bebé a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y de ahí fue llevada a un albergue del Sistema DIF Estatal.

Tras el aseguramiento de la bebé los elementos de la PEP comenzaron la búsqueda de la madre y con la declaración de los vecinos comenzaron a ubicarla.

La joven abordó un camión en la terminal de segunda clase y al llegar a Escárcega fue ubicada por los elementos de la PEP.

Los agentes pusieron a disposición del Ministerio Público a la joven y en breve se resolverá su situación jurídica.

En su declaración ante la autoridad, la joven comentó que su hija no fue deseada y que sintió la necesidad de abandonarla.

“No sabía que hacer y se me ocurrió esa idea de dejarla sola, creí que no iba a poder, que no iba a encontrarla; su papá no está en Escárcega”.

“Sentí que no podía, tiene días que siento que no la quiero, quería deshacerme de ella, quería darla en adopción; me dijeron que no y que no, hay ratos que me arrepiento y no la quiero dar en adopción, pero después se me ocurrió la tonta idea y pensé que no iba aparecer”.

La joven de 17 años vive con sus tíos en Escárcega y solo viajó a la capital del Estado para abandonar a su hija.