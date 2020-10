De comentario a comentario; No estamos preparados

Por: Aurora Sansores Serrano.

Desde que inició esta pandemia, no hubo un solo día en que no publicara los avances, las recomendaciones, las acciones oficiales y dando seguimiento a la información nacional, todo con la única finalidad de mantener informada a quienes me leen y tratando de hacer conciencia en las medidas sanitarias para evitar un contagio masivo

Así fue como me di cuenta de que en un principio los datos que daba la Secretaría de Salud del Estado, eran mayores que los de la plataforma nacional, la razón era simple, aquí se publicaba conforme se tenían los resultados, mientras que en la federal no actualizaban a la misma velocidad como se generaban

Luego se homologaron los datos, por indicaciones de la federación, aun cuando en Campeche se tuviera un mayor número de resultados positivos ya confirmados, se tenía que esperar a que lo dieran a conocer por la instancia nacional

Este seguimiento puntual me permitió también darme cuenta que el IMSS, no reportaba a las autoridades estatales de sus casos, y que con la justificación de que tenían que mandarlos a los laboratorios de su central, los resultados tardaban más de 20 días, y lo peor, ¡No hacía pruebas!

Y esto quedó demostrado cuando el porcentaje de mortandad se disparó en la entidad, por no hacer pruebas, no se tenían datos de sospechosos y positivos del IMSS, solo sus defunciones, siempre extemporáneas, lo que significaba que se las hacían si se estaban muriendo

Lo mismo sucedía con Pemex y empresas que le trabajaban, bajaban y subían trabajadores sin ningún cuidado ni medidas sanitarias, se rumoraba que habían muchos trabajadores enfermos, pero no había manera de comprobarlo, hasta que un caso fue detectado y atraído por la instancia estatal, y posteriormente dos casos más que pudieron ser detenidos antes de subir, lo que bastó para que el gobernador pudiera hacer un llamado a la federación para exigir se hicieran pruebas a los que bajaban o subían y que se reportaran todos los casos positivos

Así lo publiqué, incluso en repetidas ocasiones dije que no estaban dando los medicamentos de control de enfermedades que eran de mayor riesgo, era una irresponsabilidad no tomar las medidas para evitar más contagios, pero era inhumano dejar sin protección a sus derechohabientes con comorbilidades. Pemex lo hizo y hoy tiene control, el IMSS sigue en el mismo tenor, quiero creer que no es por el bono que cobran los jefes

Mientras a nivel federal se minimizaba el crecimiento del contagio, en Campeche ya se estaban tomando medidas, los primeros casos detectados no solo fueron puestos en cuarentena, sino que se pusieron guardias para evitar que salieran, les aseguro que pocos saben del tema

Algunos alcaldes cerraron entradas y salidas de sus municipios tratando de evitar que la pandemia entrara, el gobierno del estado puso retenes a las entradas y salidas del Estado para detectar casos sospechosos, y todos los días había el llamado a tomar las medidas sanitarias, uso del tapabocas, sana distancia y evitar salir de casa, pero nada podría evitar que esto creciera, el virus era demasiado contagioso

Hasta ese momento poco se sabía de cómo atacar la enfermedad. Conforme crecían los números de contagios, se tomaron otras medidas, el Estado amplió sus espacios de atención a pacientes de Covid 19, se adquirió más ventiladores y lotes de medicamentos, se reconvirtieron los hospitales regionales y se dotó de más equipo de protección para todo el personal médico

Llegamos a lo más alto del semáforo, en Campeche se decidió cerrar comercios, poner ley seca, detener las actividades en todas las instancias de Gobierno, con la única intención de que no salieran de casa y se pudiera contener el contagio.

Ahh, de inmediato salieron las voces que acusaban de violación a los derechos humanos, las críticas por no pensar en los que tenían que salir a trabajar, y por supuesto, la violación a la ley seca. Hubo fiestas, reuniones familiares y amistosas, hicieron lo que les dio la gana porque apostaban a que las leyes locales no lo prohibían

Por supuesto que hubo quienes criticaban la ley seca señalando que solo estaban propiciando el contrabando de bebidas alcohólicas y un clandestinaje fuera de control, pero no entendían que eso existía porque había quien compraba, carísimo por cierto, por seguir su vida social, creyéndose inmunes.

El Gobierno del Estado inició una campaña para repartir tapabocas gratuitos, no faltó el diputado y hasta algún alcalde que los daba en nombre propio para hacerse publicidad, y la señora Victoria Damas de Aysa, Presidenta del DIF estatal, se dedicó a repartir despensas de casa en casa, en las colonias y comunidades rurales, y lo sigue haciendo aun a costa de su seguridad

A diferencia de otras entidades, en Campeche se hacían más pruebas de las recomendadas a nivel federal, de hecho el Secretario de Salud hizo un llamado para que, aquellos que no les hacían la prueba, fueran al Hospital de Especialidades a hacérsela, sin importar que fueran derechohabientes de cualquier instancia.

Por indicaciones del gobernador Carlos Miguel Aysa González, se conformaron brigadas de salud para hacer las pruebas In situ, y poder detectar casos positivos, y lo siguen haciendo en los municipios. Según me explicó José Brito Pech, alcalde de Hecelchakán, van a las comunidades donde el ayuntamiento tiene sospecha, y cada caso detectado se pone en cuarentena y la comuna le da seguimiento y el medicamento, así evitan el desabasto, que se agraven y que crezca el contagio

Empezó a bajar el número de casos activos, y ante situación económica, los robos de los que fueron objeto los expendios y el abuso de la CFE en los cobros, se decidió semi abrir la ley seca, pero a pesar de las recomendaciones, la gente literalmente se volcó a comprar cervezas y bebidas embriagantes, las filas eran más largas que para comprar despensas y comida, volvieron a subir los contagios y se tuvo que suspender la medida. Nuevas críticas

Aquí, Aysa González no se sentó a esperar a que el gobierno federal viniera a solucionar los problemas, creó todo un programa para reactivar la economía, a través de las diversas dependencias, desde la Sedesyh hasta la de Economía, pasando por la de Desarrollo Rural y Pesca, y que van desde apoyos económicos y promoción y comercialización de sus productos, despensas y adelanto de pagos, hasta créditos

Hoy estamos en Semáforo Verde, somos el único estado que lo ha logrado, los trabajadores de las dependencias estatales que regresaron a trabajar, lo hacen de manera escalonada y solo por cinco horas, el mandatario estatal se negó a que se iniciaran clases presenciales en las escuelas y cada mañana sigue advirtiendo que la pandemia aún está presente y pidiendo no relajar las medidas

Lo más curioso es que la gente de fuera, reconoce al gobernador de Campeche por haberse preocupado y ocupado por contener la pandemia, y felicita contantemente a los campechanos por haber logrado el semáforo verde.

“En lugar de aprovechar ser los únicos que están bien, que son tomados como ejemplo, alegrarse y echarle ganas para evitar que vuelvan los contagios, se dedican a golpear a su gobierno que está haciendo las cosas bien”, me escribió una persona de Veracruz, y una de Tlaxcala me dijo, “Pobre de Campeche, la única vez que se dio a conocer a nivel nacional por algo bueno, los campechanos ruegan y hacen todo por echarlo a perder”, entre otras tantas en el mismo tenor, que generó una publicación en redes que, sin ningún sustento o pruebas, aseguró que había un rebrote, y los comentarios lo aceptaban como cierto y criticaban a las autoridades

En verdad no lo había pensado de esa manera, así que decidí escribir este recuento, y si, creo que también fallé, publiqué información y las recomendaciones de todas las maneras posibles, post, dibujos, caricaturas, cortometrajes, canciones, etc,, pero dejé de hacerlo, me harté de las críticas sin sentido ni lógica, me cansé que en lugar de cuidarse, solo descalificaran y que no entendieran que los contagios era responsabilidad de ellos mismos

Ahora me concreto a subir la información y cada vez que leo que no son datos reales, que están ocultando información porque hay mucha gente contagiada pero que evita ir a hospitales y se curan en casa, y cosas de ese tipo, solo les digo que si tienen otros datos, que se cuiden, al final la prevención es responsabilidad de cada quien.

Gracias a cada uno de los trabajadores de la salud, que a costa de su integridad, sanidad y vida, se pusieron al frente y no puedo dejar de agradecer a quienes han abonado para que esto disminuyera, cuando bajamos a verde, me alegró ver que posteaban que en su casa seguían en semáforo rojo.

Abusados, no estamos preparados para un rebrote, muchos de esos que hoy critican, son de los que incrementaron los contagios en semáforo rojo, espero sepan que no está comprobado el tiempo de inmunidad. Recordemos que no se puede ir a Dios rezando con oídos sordos, porque a palabras necias con el mazo dando.