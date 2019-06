Campeche descarta presencia de bacterias en sus playas

La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Campeche verificó la línea costera del estado y determinó que las playas se encuentren libres de la bacteria llamada enterococos y se encuentran aptas y listas para el próximo periodo vacacional de verano.

Todas las playas están siendo monitoreadas, precisamente en este mes vamos a hacer muestreos semanales, ya iniciamos esta semana, mantengamos las playas como están hasta ahorita, todas están dentro de norma, todas son playas limpias y con confianza se pueden meter a bañar, niños, bebés, personas de la tercera edad, las playas están monitoreadas y están todas dentro de norma”, dijo Santiago Rodríguez Adam, director de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Campeche.

“Las que yo he visitado pues playa bonita y payucan si están bien, en algunas ocasiones, no siempre, algunas personas son muy descuidadas y dejan su basura ahí”, aseguró Román Gómez, ciudadano.

Playas no aptas para uso recreativo

Para este año se retiró de la lista de las playas no aptas para uso recreativo una en el municipio de Champotón.

Hasta el año pasado teníamos 16 playas y 17 puntos de muestreo porque en Ciudad del Carmen en Playa Norte es tan extensa que se divide, hay 2 puntos donde monitoreamos ahí periódicamente, en lugar de 16 playas son 15 que tenemos al 2019 con 16 puntos de muestreo o sea cancelamos esa en Champotón”, destacó Santiago Rodríguez Adam, director de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Campeche.

Me parece un buen lugar porque está muy tranquilo, está limpio y pues no hay tantas personas”, explicó Braulio Mejía, turista.

Si la playa de acá si está limpia, playa bonita yo la he visto limpia”, dijo Antonia González, turista.

