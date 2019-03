El Iroman 70.3 seguira creciendo tras su nueva edicion exitosa

El secretario de Turismo, Jorge Manos Esparragoza, y el titular del Instituto del Deporte de Campeche, Jorge Carlos Hurtado, destacaron el crecimiento que ha tenido el Ironman 70.3 y asegura que se vienen mejores cosas

Por tercer año consecutivo se desarrolló en Campeche el Ironman 70.3 con la participación de un gran número de competidores de todo el mundo y gente de diversos estados de la República. La fascinación que este paraíso turístico ha producido en los visitantes gran sabor de boca, lo que augura un panorama más ambicioso para esta competencia.

El secretario Manos Esparragoza enfatizó la importancia de este tipo de competencias para potenciar el número de visitantes al Estado.

“Sigue siendo el turismo nacional el principal para Campeche, pero no podemos descuidar al turismo de Estados Unidos, Canadá y principalmente Europa. Queremos poner a Campeche como un destino para todos ámbitos.

Sobre la presencia del doble de participantes con un posible salto para el Ironman completo, se mostró confiado.

“Estamos listos para albergar un mayor número de visitantes. Campeche ya ha tenido experiencia de estos eventos. Tenemos una capacidad hotelera suficiente y la buena noticia es que se llenan tres o cuatro municipios más por la cercanía”, aseguró.

El titular del Instituto del Deporte de Campeche, Jorge Carlos Hurtado, confirmó la intención de querer dar un paso más para elevar el potencial del Ironman de Campeche.

“Estamos ya en pláticas con Asdeporte, que es la empresa que tiene los derechos del Ironman en México, para en un futuro cercano pasar del medio Ironman que se ha venido haciendo ya por tres años, al Ironman completo. Campeche es un destino que ha gustado mucho. También estamos viendo la posibilidad de tener una fecha del Circuito Nacional de Triatlón y una del Circuito Mundial”, dijo.

A pregunta de qué esperaba en esta edición respecto a la de 2018, en la que el clima fue tremendo y ahora que el ganador, Terenzo Bozzone, no pudo refrendar su título, esto compartió:

“El año pasado Terenzo Bozzone hizo un tiempazo. Nadó si no me equivoco en 22 minutos e hizo la etapa de bicicleta en dos horas siete minutos y corrió en una hora 15 minutos, a pesar de que hizo muchísimo calor y mucho viento. Lamentablemente lo atropellaron y no pudo estar acá. Este formato que se cambió a la tarde lo hacemos más amigable por las condiciones climáticas para los atletas, ahora corrieron con la puesta del sol y hasta para los espectadores que lo disfrutan mejor. Además, estaba tomando la fama de ser el evento más difícil de México por la humedad y el viento. Sólo dos eventos en el mundo se corren en la tarde: uno es Finlandia y ahora Campeche, y lo hace más atractivo.

Para finalizar, Jorge Carlos Hurtado confesó por qué no participó en esta edición del Ironman Campeche 70.3 como en los años pasados.

“Participé en las dos ediciones anteriores en la etapa de bicicleta. Lamentablemente este año no fue así. Las lesiones y la edad no me permitieron competir”, finalizó entre risas.