RIFA VIRTUAL DEL AVIÓN PRESIDENCIAL

(Explicación técnica popular, apta sólo para mentes abiertas. Circula en RRSS)

-¿Me compra un cachito para la rifa de un avión a $500?

-¿Me puedo ganar un avión?

-No, bueno, se ganaría lo que cuesta el avión.

– ¿Osea van a vender el avión y darme el dinero que les den?

No, no se va a vender, pero ganaría un premio equivalente en dinero

– Me gano la lana que cuesta el avión?

– No toda, se dividiría entre 100 ganadores.

– Y de dónde sale el dinero si no vendieron el avión?

-Ah pues de los boletos que se vendan.

– Osea nosotros mismos pagamos la rifa y el premio, ¿Qué diablos tiene que ver el avión entonces?

-Ah bueno, esque también se van a comprar cosas para los pobres que están enfermos eh. Así que si no compra un cachito es usted un mezquino y vil PRIANista que quiere que los pobres se mueran.