Campeche FC se queda sin técnico

Tras señalar que la pandemia del coronavirus ha pegado fuerte en la economía de los clubes de la Tercera División, Sebastián González confirmó su separación de la dirección técnica de la escuadra Campeche FC Nueva Generación y se dijo triste por tener que abandonar la institución rojiblanca por un tema extra deportivo y agradeció a la directiva todo el apoyo.

Como informamos en nota aparte el presidente del Club Campeche FC Nueva Generación, Jafet Salomón Hernández García, informa que lamentablemente han tenido que prescindir de los servicios de Sebastián González.

“Lamentablemente por ahora todo va a estar en stand by, parado, es una situación difícil porque tanto el plantel profesional como los juveniles con los cuales estaba trabajando, estaban todos muy contentos; pero bueno, por la situación extraordinaria, no es nada deportivo, no es nada personal, es una cuestión económica, pero no solamente hacia mi gestión sino lamentablemente a muchos de los compañeros inclusive de la franquicia”, apuntó.

Comentó que subió en sus redes un agradecimiento a la directiva por el trato recibido durante su estancia en Campeche FC y pudo comprobar el cariño y estima de jugadores y padres de familia.

“La manifestación de los jugadores en redes sociales, nada más subí en agradecimiento al club, a la ciudad por lo bien que nos ha tratado, lo bien que me han recibido a mí y a la familia, la verdad que el apoyo de los jugadores, de los papás, de muchos compañeros que trabajaron en FC, inclusive en la ciudad con los demás equipos, con Corsarios, con Delfines, la verdad es que tenemos una muy buena relación, esto es fútbol, entonces, el sabor es agridulce”, comentó.

“Lo bueno es el vínculo afectivo que se generó en la ciudad, y lo triste es que bueno, lamentablemente por una cuestión extraordinaria no podemos continuar con este proceso que se venía en alza”, agregó.

“Estoy muy triste porque en el fútbol fíjate que es muy difícil armar grupos, armar una armonía, estar todos contentos, y aquí se logró eso en tan poquito tiempo, y estoy triste, no te voy a mentir, estoy triste porque teníamos unas grandes imágenes o proyecciones para lograr con el club en lo deportivo, en lo social, en lo afectivo, pero sí, la verdad estoy triste, esperando que esta situación económica se puede normalizar”, finalizó.