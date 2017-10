Limpieza de huesos en Pomuch, Patrimonio Cultural Inmaterial

En sesión solemne de Cabildo de Hecelchakán, fue entregado al alcalde el nombramiento de la “Limpieza de los Santos Restos, ritual funerario de la comunidad maya de Pomuch”, como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Campeche, en presencia del presidente de la Junta de Gobierno del Estado, Ramón Méndez Lanz; el secretario de Cultura; el secretario de Cultura, Delio Carrillo Pérez, autoridades de locales y decenas de pobladores, incluso visitantes de la capital del Estado, que acudieron como testigos de tan histórico evento.

Previo a la ceremonia, las “ánimas” caminaron desde el Cementerio Municipal hacia el parque principal, donde se encuentra el Palacio Municipal de la Junta, para ser testigos de la entrega del nombramiento.

Esto trae consigo que se inicien los trámites necesarios para que esto sea propio de Campeche, para que este título sea un nombramiento que empodere al estado, para que las raíces mayas no se pierdan y perduren las tradiciones por los siglos de los siglos, pues no porque alguien ya no tenga presencia física, significa que ya no se puede entablar una conexión con estos, sino al contrario, esto vinculara a las nuevas generaciones con los ancestros.

Por su parte, el alcalde de Hecelchakán señaló “Pomuch es el único lugar donde no le tememos a los muertos, mientras en algunos lugares representa rechazo, temor y miedo, aquí representa historia, resurrección y amor por nuestros hermanos y familia que se han ido para descansar en la sagrada tierra de los muertos”.