Reforma Energética rinde frutos: MBG

El gerente Comercial de la División Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Matías Bermúdez Guerra, destacó que la Reforma Energética está rindiendo frutos de acuerdo a la inclusión de empresas interesadas en la competencia comercial de venta de energía.

Actualmente, señaló, hay 417 empresas privadas que competirán contra 162 estaciones de la Comisión Federal de Electricidad.

En el caso de Campeche, dijo que hay otra empresa que está produciendo energía eléctrica a través de la utilización de gas en el municipio de Palizada, que es vendida a la CFE, para que esta la comercialice a los campechanos.

También mencionó que las otras 416 empresas registradas en el país, tienen la misma vocación pues en su mayoría son filiales de la comisión, ya que la CFE solo cuenta con 162 plantas generadoras de energía y por la misma razón es más barata para ellos comprarla que generarla.

Reveló que hay estrategias para que tanto empresarios como ciudadanos tengan un consumo más bajo, que en el caso de los primeros, es cambiar los transformadores que son ya obsoletos, por unos de mejor calidad y modernos, que tienen un costo por encima de los 200 mil pesos y tienen un tiempo de recuperación de 1.5 años.

En el caso de los ciudadanos, pueden adquirir un equipamiento para la generación de energía a través de paneles solares, los cuales también tienen un costo aproximado de 200 mil pesos y de acuerdo a los estudios, el tiempo de recuperación de la inversión es de poco más de 4 años, pero en ambos casos la reducción en el consumo será evidente.

Asimismo, en el caso de las empresas, Bermúdez Guerra hizo mención que hay en el Estado algunas empresas o clientes de la CFE que cumplen con uno de los requisitos principales para poder efectuar de manera inmediata los cambios de transformador de energía.

Sin embargo, dentro de los cuestionamientos a éste sobre la poca fluidez económica que se tiene por parte de las empresas campechanas y de los ciudadanos para poder modificar las conexiones de energía eléctrica que puedan reducir su consumo, tampoco mencionó estrategias temporales, sino descartó la posibilidad de poder coadyuvar con estas, debido a que “cada quien se debe hacer responsable de sus necesidades”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, José Domingo Berzunza Espínola, informó que se está trabajando en la búsqueda de créditos para que empresarios pueda utilizar estrategias de ahorro de consumo eléctrico, que dependerán de los dictámenes de probabilidades de estas para poder cambiar sus transformadores por unos más actuales, como los propusieron los administrativos de la CFE, incluso hay proyectos en Calkiní para uso de celdas solares y Champotón, de energía eólica.

Reconoció que la situación económica para los empresarios industriales y comerciales no ha sido muy buena en estos últimos dos años debido a la caída del petróleo, pues el Estado no estaba preparado para enfrentarse a tan grave problema, las empresas aún no alcanzan su plenitud y sobre todo, se han estado creando micro negocios que hace que los mismos ciudadano se auto empleen y no pueda generar ni empleos o en su caso recursos suficientes.